金融監督管理委員會2019年發出3張純網路銀行執照，由日本樂天銀行、國票金控、樂天信用卡3方組成，唯一引進外資也是唯一有純網銀經驗的樂天國際銀行昨(19)日率先正式對外營運，成為台灣首家純網銀，儘管因資安考量低調上線，但推出「快樂會員制度（Happy Program）」和「樂天生態圈」2項創新服務招攬客戶，有媒體實測，最快僅10分鐘就能完成開戶。

據《工商時報》報導，「快樂會員制度」是日本樂天銀行創立的會員制度，依據客戶存款和交易數據區分出五個會員等級，由低至高分別為「基礎、進階、尊榮、VIP及Super VIP」，客戶依據不同會員等級，可享有專屬金融手續費減免及生態圈優惠。

就樂天國際銀行官網來看，會員等級會根據每個人「前一月存款餘額或指定交易次數」在每月1日更新當月的會員等級，不同等級就有不同優惠，包括省手續費、跨提回饋、樂天點數加倍等。

樂天生態圈則是利用樂天集團在全球30國，有超過14億會員，跨70項產業服務優勢，以回饋「樂天超級點數」為核心，串起生態系。完成特定銀行交易就可自動累積點數，在樂天生態圈所及範圍都可使用，

樂天國際銀行表示，在營運初期，樂天國際銀行首先提供線上開戶、靈活定存、App轉帳、貸款即時評估等服務。完成開戶後，金融卡會直接寄送到府，登入網路銀行或App即可啟用卡片，卡片可於國內及國外提款，在日本ATM可直接提領日幣，同時日本提款可依會員等級享有免手續費的優惠，此外由於沒有實體分行，也會提供24小時真人在線客戶服務。

針對開幕，雖根據經驗不想讓駭客盯上而未有盛大儀式，但樂天國際銀行祭出高利七天定存優惠，提供相對樂天國際銀行活存牌告10倍的定存年利率，樂天國際銀行指出，6種定存期數中最短7天即可享有定存利息，以目前利率水準換算，定存7天就有年息0.5％。信貸業務也是全程線上作業，年利率1.99%起，最快1分鐘內可獲評估。

根據實測，樂天國際銀行App(應用程式)介面完全針對智慧型手機設計，最快10分鐘，最慢不到2小時就會收到開戶成功簡訊通知。不過，由於太過低調，在網路上討論並不多，「感覺還不錯真的不想跑銀行辦事」、「(實體)銀行有趣的是，營業時間跟上班族完全重疊」、「新戶優惠好少」、「開戶拿100獎勵金先」。

(中時新聞網)