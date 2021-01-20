新冠肺炎國內疫情升溫，苗栗縣長徐耀昌20日驚爆苗栗縣有17人被匡列為案839護理師在某科大上課的接觸者，只找到了12人，5人還沒找到，但衛生局緊急澄清此說，指17名接觸者縣府都有掌握，那5人並非沒找到，而是經疫調評估尚不需採檢，現為自主管理者，戴口罩還是能外出正常生活。

桃園醫院爆發院內感染，本土案例增加，苗栗縣長徐耀昌考量苗栗與桃園有地緣關係，為求防疫謹慎，昨宣布取消年初一發福袋行程，20日他出席活動記者會，向民眾說明防疫重要性，卻爆出苗栗縣有17人與案839護理師一起在某科大上課，但只找12人，還有5人沒找到，縣府密切追蹤中。

衛生局副局長莊素玲澄清，案839的苗栗縣確有匡列17名接觸者，但依據口說疫調情形及目前疫情發展狀況，僅有12人符合採檢資格為居家隔離的對象，其餘5人因未與案839近距離接觸長達30分鐘以上，因此不符合採檢標準，現被列為自主管理，17人皆在掌握中，並非沒找到。

莊素玲解釋，可能是同仁在與縣長面報縣內疫情概況時，用詞較淺白讓縣長產生誤會，事實上當本土案例出現，中央流行疫情指揮中心匡列接觸者首日，苗縣就已採檢6人，隔兩天採檢5人，前幾天再採檢1人，共12人，除非這12人中有人確診，才會根據疫調結果再評估其餘5人是否採檢及轉為居家隔離。

衛生局表示，與確診者同一教室，但還得視教室空間是否寬闊，評估是否符合近距離接觸長達15分鐘的標準，不代表教室所有人都符合採檢標準，疫調採取擠牙膏方式，這5人雖遭匡列，但目前未符合採檢標準。

(中時 )