強化旅宿產業營運內容及規模；嘉泥（1103）旗下子公司「人之初產後護理之家」，20日與胎檢權威「台兒診所」以及幼兒發展評估權威「安兒康小兒專科診所」簽約合作，攜手打造全方位母嬰服務坐月子新模式。

嘉新企業團執行長暨嘉和健康生活董事長王立心表示，未來除將持續提升集團旅宿內容，也將擴大營運規模。依計畫，今年中將赴中國大陸蘇州及揚州二地，開設月子中心。

2016年，嘉新跨足旅宿服務業於台北市中山區開設第一家自創品牌「人之初產後護理之家」，2020年人之初品牌插旗於台北市敦化北路精華地段，規劃獨棟高檔月子中心。

王立心指出，和「台兒診所」、「安兒康小兒專科診所」合作，就是要提供「-1歲~+6歲」的客製化孕產及育兒護理顧問，為健康醫護整合服務再創新紀元！

除了坐月子中心，嘉泥近幾年積極轉型衝刺旅宿產業；嘉泥第一個自行開發、經營的飯店是沖繩國際通飯店，以全新自有品牌「HOTEL COLLECT IVE」經營，並在2020年上半年開幕。另外，正規劃在沖繩的第二個飯店，「日本沖繩豐見城─豐崎飯店」也正興建中。

為在旅宿業持續布局及長期規劃，也為分散風險，嘉泥董事會也在2020年的12月，通過以11.57億元取得雲朗觀光23.1％股權。

(工商 )