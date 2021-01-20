財團法人人壽保險文教基金會近日舉行第三屆第一次董事會，會中由新任董事票選第三屆董事長，改選結果一致通過由董事長許舒博繼續帶領社會各界投身公益，善盡社會責任。

許舒博指出，壽險文教基金會成立迄今，總計挹注偏鄉學子金額超過1,400萬元，幫助超過400位偏鄉清寒學子順利就學，七年來透過壽險文教基金會幫助許多社會底層飽受經濟困頓而無法專心念書的清寒學子，尤其2020是個特殊的年，不希望偏鄉清寒學子因疫情增加對於生活憂慮。他對學子們說，「不要怕，我將帶領更多愛心大使幫助你們免於憂慮，一路安心學到大」。

壽險文教基金會第三屆新任董事名單包含人壽保險商業同業公會、中國信託金控台灣人壽、南山人壽、中國人壽、遠雄人壽、法國巴黎人壽、友邦人壽、安達人壽、新光產險、保險理財規劃人員協會、精聯險經、台名保經、台大保經、和成保經、公勝保經、草悟道旅館、東湧實業、康和證券、威景國際文化事業、亞東紀念醫院、台一國際、駿熠電子科技、自動販賣商業同業公會、遊覽車商業同業公會。

許舒博指出，對於很多產業2020年是艱困的一年，許多公益團體勸募在去年都被限縮，所以本屆董事群加入更多產業別，例如醫療、科技業等，藉由更廣泛的產業，讓更多人了解偏鄉學子的困境，共同攜手幫助更多偏鄉清寒學子。未來也將帶領第三屆董事們繼續深入偏鄉，讓清寒學子享有無憂的讀書生涯。

(工商 )