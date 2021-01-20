存股雙十等權重報酬指數 新增光寶科等10檔 16:202021/01/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司20公布「臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」2021年成分股定期審核結果。成分股新增光寶科（2301）等10檔，並刪除台化（1326）等10檔，成分股納入和刪除之變動自1月20日起生效。 成分股納入10檔包括：光寶科、聯強、廣達、可成、長榮、萬海、中壽、國泰金、緯創、大聯大等。 成分股刪除10檔包括：台化、和泰車、國巨、南亞科、華新科、元大金、兆豐金、中信金、統一超、健鼎等。 特選價值成長報酬指數 新增新纖等8檔 特別股混合高股息20報酬指數 增文曄甲特 刪兆豐金 (工商 ) #中信金 #廣達 #華新科 #兆豐金 #台化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投顧業喊高台股目標指數 兆豐看萬七 04:102021/01/20 證券．權證 中小A級動能50指數 新納入愛之味等44檔 16:092021/01/20 財經 呂正華參訪皇廣 力挺綠色鑄造標章 04:102021/01/20 投資理財 股買指數期貨贏家專欄－群聚感染風險高 防疫股吸睛 04:102021/01/20 證券．權證 近期高點還沒到 逾8成民眾低估台股了 09:332021/01/20 財經 三利多灌頂 紅包行情噴發 04:102021/01/20 財經要聞 四強發威 半導體指數攀峰 04:102021/01/20 證券．權證 漲多股拉回整理 封測股連三漲直直衝不停 10:502021/01/20 財經 權證星光大道－兆豐證券 旺矽 今年出貨暢旺 04:102021/01/20 證券．權證 台積市值日增5,186億 台灣50暴肥 04:102021/01/20 財經要聞 籌碼大亂鬥 貨櫃三雄同步下挫 04:102021/01/20 財經要聞 財經熱門新聞 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 稀土戰再起？ 陸祭新管制 全球老大哥竟找澳救命 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 財經 馬雲出現了 神隱近3個月後視訊露面 暗示遠離商界 - 財經 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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