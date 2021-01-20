臺灣指數公司20公布「臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」2021年成分股定期審核結果。成分股新增光寶科（2301）等10檔，並刪除台化（1326）等10檔，成分股納入和刪除之變動自1月20日起生效。

成分股納入10檔包括：光寶科、聯強、廣達、可成、長榮、萬海、中壽、國泰金、緯創、大聯大等。

成分股刪除10檔包括：台化、和泰車、國巨、南亞科、華新科、元大金、兆豐金、中信金、統一超、健鼎等。

(工商 )