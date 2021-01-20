台股站穩一萬五，衝上歷史新高，房市在央行祭出四大打炒房措施和各部會總動員抓紅單、實施實價登錄2.0之際，房市何去何從？重量級「房市總司令」戴德梁行董事總經理顏炳立鐵口直斷指出，房市經歷下修、盤整四年之後，築底完成，在超低利資金行情下，預料2021年房市「牛市將起！」尤其「小二」、「小三」依然當道。

顏炳立對於剛剛結束的2020年，以「鼠疫終結」來下註解。他表示，2020年從年初開始因為疫情，是個鼠疫年，不過台灣房市在疫情之下，竟寫下幾個紀錄，不論預售屋的價格、成交量、買氣，也都改寫六年來的新高。

顏炳立形容過去一年的房市，是一個穩定健康的市場，「只有露水，沒有雨水」，但還是有業者把房市炒作到有雨水般滋潤，使得蛋白區的價、量、買氣，都是六都中最熱鬧的，從南科、中科、熱到竹科；甚至，有業者行銷伎倆花招百出，到群魔亂舞，逼得政府四大打房策略出籠，超前部署，澆了房市一盤冷水。

綜觀這一波房市，顏炳立分析，從2016年來房價下修以來，已四年，經過落底、進入盤整後，房價也下修2~3成，目前房價水準已屬親民可及；加上金融環境為歷年來的寬鬆、優惠，助長了買氣，但這些都只存在於剛性買盤，及蛋白區的「小二」、「小三」產品當道，這些產品，有能力的不買，想買的則搶進，造成台灣房市從價、量、買氣，被蛋白區所主導。

顏炳立表示，總之，房市在過去一年，並沒有全面性的產品大漲，說不上熱！也不該炒到滾燙，因為全世界在重稅之下，是不可能會大漲的，未來台灣房市『稅制不改、投資不入』，是不會改變的趨勢。

展望2021年，顏炳立預期，「2020年甚麼產品放量，2021年就會續漲！」預期還是以商、住、工的土地市場為主。

其中商用不動產方面，則是辦公市場將再寫下新高。

預售市場，則以「小二」、「小三」產品依舊當道；在蛋白區滾量放大，價溫漲，量會再增加。

反觀蛋黃區，或是高總價豪宅？顏炳立預期，依舊會是「孤芳自賞」，只得到少部分自用型的買家青睞，未來的市場仍然是「上不去、下不來」!

(工商 )