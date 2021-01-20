監察院認為法務部調查富商翁茂鍾案的調查報告對調查局秦台生部分涉有曲意迴護之嫌，法務部與司法院辦案態度大相徑庭，並將退回法務部調查報告，對此，法務部長蔡清祥20日表示，法務部已經盡最大的努力，尤其檢察的部分，監察院若認調查報告有需要補充的地方，法務部會檢討、補充。

蔡清祥指出，監察院如果對於法務部送出的報告內容，認為有需要補充的地方，法務部會檢討、補充，但是目前還沒有收到任何正式的公文，如果真有需要，法務部會再重新來補充、回應。

蔡清祥強調，他不敢說調查報告絕對完整，但是法務部已經盡最大努力，尤其檢察的部分，法務部確實是調查的比較清楚，但是調查局的部分，因為是交由調查局來處理，監察院有意見，法務部會尊重。

至於法務部會不會公布所有收禮、吃飯的檢察官名單？蔡清祥強調，法務部依監察院的要求，已經做了該做的事情，法務部也已經依照監察院的標準，也公布了調查結果。

據了解，監察院函法務部的調查意見書中「註8」的部分，標明與翁茂鍾吃飯以5次為標準。

(中時 )