美國衛生部全球事務辦公室主任格里格斯比(Garrett Grigsby)在WHO執行委員會（EB）中，為台灣參與防疫等工作發言，希望台灣能以觀察員身分完整參與WHO技術性工作，將對防疫做出重要貢獻。

外交部表示，感謝美國政府再一次展現對台灣參與國際事務的強力支持，此次美國再度發出正義之聲，充分反映美方長期堅定支持台灣參與WHO的立場，我國政府及人民深感鼓舞。

外交部也指出，中國大陸方面在會中要求行使答辯權，重彈其「一中原則」等陳腔濫調，繼續謊稱已妥善安排台灣參與全球衛生事務，其發言內容完全與事實不符，企圖持續誤導國際視聽。

外交部重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2,350萬人民。台灣人民的健康人權由我國政府來守護，中國無權、也無能力代勞。外交部呼籲中國政府應以負責任的態度看待全人類的衛生安全，切勿再無理阻撓台灣為全球防疫合作做出具體貢獻。

(工商 )