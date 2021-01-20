強勢台幣成常態，央行籲廠商共體時艱緩拋匯，三三會長許勝雄20日直言：「很難、很難、很難」！他認為，匯率還是與相對競爭國相比，如果與台灣是競爭國的匯率同樣都升值，台幣升值是無法避免的事。

因應強勢台幣，央行日前邀出口大廠喝咖啡，籲能緩拋匯，但是，許勝雄直言，困難度很高，因為廠商只能在日常的營運裡進行預售或預購的動作，根據自的營運需求進行避匯的工作。

在這樣的現況下，許勝雄說，政府要去限制廠商依據需求進行的匯率調整，困難度太高了，政府能做的是，針對純粹金融操作的、投機的進行有效的嚇阻，對正常營運廠商的避匯行為，牽扯到的是各公司的資金運用、維持穩定的利潤規畫，那是沒有辦法很簡單的說限制就能限制的。

對匯率的升貶，許勝雄指出，還是要與台灣的競爭國家進行相對的比較，畢竟台灣是以出口為導向的經濟體。整體來看，2020年台灣匯率升值幅度為5.6％，韓國是6.3％，日本則是5.4％，大陸是6.5％，也就是說台灣最主要的競爭國家的貨幣都升值。

他說，台幣升值當然會對出口廠商的獲利產生很大的影響，但是在一個競爭體系下，如果主要的貨幣美元一直在貶值，而競爭國家也同樣都是在升值，台幣升值是無法排除的現象。因為每個國家都會用他們的央行去遏阻匯率的不正常升貶，但是如果是屬於正常情形下，因為美國貨幣發行太多、又是逆差國，美元貶值是無法避免的事。

(工商 )