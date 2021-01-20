永豐金(2890)2020年啟動數位變革專案，今年永豐金控數位科技長張天豪帶領董總等高階主管，進一步了解熱門程式語言Python實務應用，也動手實作現場編寫程式、解答講師考題，透過參與體驗讓數位不再遙遠，未來也將擴及全體員工，持續組織內數位變革的動力。

為提升全體員工數位行動力，去年底就邀請近400位金控及各子公司部級以上主管，召開數位變革共識大會，宣示永豐在數位變革上的意志與決心後，內部也不斷透過有趣的數位任務活動拉近員工與數位的距離，除每月邀請產官學界專家舉行「數位論壇」進行交流外，日前更由永豐金控數位科技長張天豪親自向金控及子公司董總與一級主管，進行Python解說課程，未來也將擴及所有的員工。

永豐金控去年連續2年舉辦「1111科技年會」吸引關注，為持續提升永豐人數位思維，「數位論壇」也於去年12月中旬同時起跑，鎖定AI、文化與數位戰略、通訊與智慧城市、監理、UI與UX、智慧醫療等六大領域，每月邀請一名產業講師，啟發數位思維。

今年「數位論壇」將邀請趨勢專家詹宏志(PChome創辦人)、工研院資通所所長闕克志(前美國賽門鐵克研究總監)、台大電資學院副院長逄愛君(動見科技創辦人)等專家將陸續親臨永豐，課程全數上線永豐金內部雲系統，讓全球員工一享同等數位知識力，展現永豐金數位變革的意志與決心。

(時報資訊)