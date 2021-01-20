遠東銀(2845)宣布推出專注親子禮遇的「遠東樂家＋卡」，總經理周添財表示，希望藉此擴大信用卡業務規模、拓展30～45歲的主力年輕世代客群，並進一步爭取潛在的信貸、房貸及財管業務商機，目標發行規模達30萬張，並使信用卡動用率達70％以上。

據金管會統計，截至2020年11月底，遠銀信用卡流通卡數約163.95萬張、有效卡數約103.94萬張，在33家發卡機構中排名第9名。不過，動用率約63.39％，略低於整體平均的65.68％，在33家發卡機構中排名第13名。

遠銀個金事業群副總經理張小倩表示，遠銀目前信用卡業務以遠東快樂卡發卡規模達100萬張最多，持卡客群年齡6成在45歲以上、以百貨消費為主力。總經理周添財表示，此次推出以4訴求出發、專注親子禮遇的「遠東樂家＋卡」，希望能進一步拓展年輕世代客群。

周添財指出，分析信用卡消費數據可發現，30～45歲的年輕父母為支撐內需經濟發展的主力消費族群，且消費習慣尚未完全定型，對信貸、房貸及財富管理的需求非常高，亦為消費性貸款的主力，因而決定鎖定此客群推出第9張信用卡產品。

張小倩進一步指出，遠銀目前財富管理業務中，往來資產規模（AUM）達100萬元以上的VIP客群，超過8成均在48歲以上，亦面臨須進一步拓展耕耘客戶第二代需求，「遠東樂家＋卡」提供達一定往來條件可享理財商品升級服務，亦有助爭取財管業務新客群。

周添財認為，遠銀對信用卡業務關注的並非發卡量，而是有效卡數及動用率、消費金額、消費頻率是否夠高等3項重點。「遠東樂家＋卡」以觸及率達10％、發卡量達30萬張為目標，並帶動信用卡動用率能達70％以上。

(時報資訊)