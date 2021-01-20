政大傳播學院院長郭力昕，去年因逼車，車牌被吊扣，竟異想天開，將車號打字列印出來後護貝放到車牌框，遭鄰居檢舉涉嫌偽造車牌，台北地檢署調查時，郭認罪，強調很後悔，檢察官認為郭沒有前科，犯後態度良好，20日給予職權不起訴。

據了解，郭力昕去年因逼車行為，遭檢舉危險駕駛，被處罰吊扣牌照，郭無法開車，擔心車子停在停車場，會因沒有車牌會被偷走，或被當成廢棄車輛拖走。

郭竟於去年7月用電腦列印白紙車牌，經護貝加工後，放在車子前後2個車牌框內，9月間鄰居發現起疑，向檢警檢舉他涉嫌偽造車牌，檢警依行使偽造特種文書罪偵辦。

檢方調查時，郭認罪，並稱他遭吊扣牌照後，就沒再開車，懸掛假車牌的車子都停在停車場內，事後感到很後悔。

檢方審酌郭涉犯的行使偽造特種文書罪，屬於二審定讞的輕罪，考量郭沒有犯罪前科，犯後態度良好，依《刑法》57條事項，給予職權不起訴。

(中時 )