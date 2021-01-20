北市中山警分局19日下午舉辦「年前治安工作-金融機構安全維護協調會」，邀請轄內的金融機構、珠寶銀樓及當舖等業者參加，副分局長余永廉表示，去年轄內的金融機構共成功攔阻52件詐欺案件，成功追回遭詐騙款項高達1578萬元，第一線阻詐防護的金融機構行員功不可沒，特別於會議中致贈阻詐有功的金融機構感謝狀。

警方與金融業者，針對轄區的治安狀況及年前重要節日治安加強工作進行討論，分局並宣導近期常見的詐騙手法，余永廉指出，春安期間多數民眾會提領鉅額款項，應特別注意護鈔工作，以避免使歹徒有機可乘，且詐欺集團更易於此時進行詐騙，提醒各家金融機構業者，如遇欲提領時神情慌張，或提領鉅額款項的民眾，應進行適當的關懷提問，多一分求證，少一分損失。

中山分局表示，藉由本次會議重申警方對於打擊犯罪之決心，期望各家金融機構，可以持續協助警方加強治安維護工作，並加入分局設立的金融機構群組，共同守護民眾的荷包。

(中時 )