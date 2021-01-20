美國總統川普進入任期最後一年的1月中，美國才剛出現第一起新冠病例，雖然川普一再強調「不要擔心，一切都在掌控中」，但一年後隨著川普即將卸任，根據霍普金斯大學全球疫情地圖統計顯示，美國因新冠肺炎而病歿的人數於19日突破40萬，且人數仍在上升中，讓專家痛批「可恥」。

隨著川普即將卸任，美國因新冠肺炎而病歿的人數於19日突破40萬，且人數仍在上升中，讓專家痛批「可恥」。

據美聯社報導，曾批評川普政府處理新冠疫情導致上千上萬美國人喪命的美哥倫比亞大學國家防災準備中心主任瑞德納（Irwin Redlener）表示，這只是通往不祥的死亡人數上升道路上的一小步，並表示「川普政府處理疫情的一切方式，都充滿了無能與謊言，而我們正為此付出代價」。

報導指出，美國因新冠病歿人數突破40萬人，此數據將近等同於美國一年中因阿茲海默症、中風、糖尿病、流感以及肺炎而死亡的人數總和。另外，近期數周的全美新冠每日死亡人數超過4千人，也創新自疫情爆發以來最嚴重的紀錄，而單周的死亡總人數估計也很快超過美國二戰時期的每周死亡人數。

南加州衛理公會醫院首席策略長丹尼爾斯（Cliff Daniels）表示，全美新冠死亡人數突破40萬令人感到可恥，如今多家醫院的太平間置滿了病人屍體，迫使院方動用卡車冷凍新冠患者屍體，直到殯葬業者能安置他們，「這是如此令人難以置信、難以想像的悲痛，這麼多人死亡但我們原本能避免悲劇發生」。

法新社報導，美國去年2月底出現首個新冠死亡案例，帶約3個月後達10萬例，其中又以紐約為重災區；再過4個月，美國死亡人數突破20萬，並不到3個月時間，又達30萬例。

(中時新聞網)