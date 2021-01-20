蔡英文總統今天表示，民進黨執政後，經濟發展策略確實開始修正，兩岸經濟關係上也開始發生改變。現在是一個變動期，在這個變動期當中，「讓我們的經濟能夠得到最大的效益，但是風險可以降到最低，這就是我們政策上重要的原則」。

民進黨今天召開中常會，會中邀請中華經濟研究院第一所所長劉孟俊以「2020年中共中央經濟工作會議內涵之研析」為題進行專案報告，發言人周江杰會後轉述黨主席蔡英文聽取報告後的裁示。

蔡英文指出，中國經濟是一個需要持續關注的議題，主要是我們不僅在地理上很接近，投資跟貿易的關係也有相當程度的連動，所以中國經濟的成長跟發展的目的都是我們要持續觀察的。

她說，中國以出口為導向，帶動經濟發展可能到了一定的階段，也難怪開始提高內需的成長，畢竟他是一個大陸型的經濟體，這麼大的經濟體，不可能持續都是用出口來帶動成長。所以發展國內的需求與市場，確實也是一個將來必走的路。

她也關注到，這種不是完全的自由市場國家，突然出現反壟斷法，這通常都是在高度資本化的市場裡面才會出現的事情，所以值得觀察。蔡英文進一步解釋，就是說它不是一個完全自由化市場的一個大型經濟體裡面，居然出現反壟斷法，「這是政治還是經濟導向的事情，確實是值得我們去觀察的」。

蔡英文認為，總而言之，如果從學術研究角度來看，是一個很有趣的經濟體，因為世界上從沒有出現過這麼大一個經濟體，有這樣一個發展的路徑，國土裡面有這麼多的多樣性，在這樣的情況底下，怎麼樣面對未來的經濟發展，跟對外經貿、政治關係的相互連結，對學者來講，是一個很好的研究。

但是對於我們在地理上這麼近的國家，貿易、投資關係也有相當淵源的情況下，她說，「我們尤其要去重視」。

蔡英文指出，長期以來，我們的關注度主要都還是在台商，因為台商還是在過去幾年是帶動出口成長的重要指標，到現在為止還是；但是我們也在這段時間，在我們執政之後，我們經濟發展策略也確實開始修正，兩岸之間的這種關係，在經濟的關係上也開始發生改變。

所以，她的觀察是，現在是一個變動期，在這個變動期當中，讓我們的經濟能夠得到最大的效益，但是風險可以降到最低，「這就是我們政策上重要的原則」。

但是，兩岸的經濟、貿易、投資都不是只是純經濟的考量，還有國家安全的考量，帶給我們相當重要的意義。

(中時 )