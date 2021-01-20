中國醫藥大學附設醫院心臟血管科醫師陳維科指出，劉姓男子到院時右冠狀動脈已完全阻塞。（馮惠宜攝）

67歲劉姓男子去年12月28日清晨四點半突然感到一陣胸悶不適，且不斷冒冷汗，經送往中國醫藥大學附設醫院急診，被診斷為急性心肌梗塞，立即進行心導管手術，不到一周即康復出院。中國附醫內科部心臟血管醫師陳科維說，溫差變化是造成心血管發病主因，呼籲民眾如出現胸痛不適合併冒汗，須立即就醫。

劉先生20日現身說法，他表示，自己不吃重油、重鹹，飲食有度，且經常運動天天做平甩功，沒想到仍罹患急性心肌梗塞，他回想當時只是覺得胸悶、冒冷汗，想到母親是運動中突然胸痛就走了，加上女兒上網查高度懷疑是心肌梗塞，鬼門關走一回，他除感謝醫療團隊，也要呼籲民眾，覺得不對就要趕快就醫。

陳科維，患者到院時，心跳僅剩每分鐘30-40下，血壓也僅有不到90毫米汞柱，已有心搏過緩合併休克的跡象，狀況十分危急。所幸在心電圖及早診斷後，快速進行緊急心導管手術，順利將已完全堵塞的右冠狀動脈打通並恢復血流。患者在接受兩次心導管手術將血管完全修復後，不到一週的時間即康復出院，心臟超音波也顯示心臟功能獲得良好的保存。

陳科維指出，心臟疾病原本就位列國人十大死因第二名，其中尤以急性心肌梗塞最為危險，需要及時診斷、打通血管並阻止心肌壞死及進一步的心臟功能損傷。最近氣溫低，天氣變化劇烈，在寒流來襲時，民眾更應注意因冷熱變化，導致心血管事件發生。

陳科維呼籲，原有三高、慢性疾病的年長者，在清晨起床如廁、活動時，需特別注意保暖，尤其要注意頭頸部的保暖，外出時戴帽、圍圍巾，口罩除了防疫外，也有一定的保暖效果。

(中時 )