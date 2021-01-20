針對開發金擬增加持有中國人壽公司股份，公平會今天通過申報事業結合案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會指出，開發金控公司前已透過與中國人壽公司結合跨足保險市場，本次開發金控公司擬以公開收購方式，增加對中國人壽公司持股比例，並未對組織架構產生結構性改變。

公平會審查結果認為，本案結合尚無顯著限制競爭疑慮，而得認整體經濟利益大於限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

(中時 )