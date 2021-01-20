開發金併中壽 公平會放行 16:512021/01/20 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對開發金擬增加持有中國人壽公司股份，公平會今天通過申報事業結合案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。（公平會提供／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對開發金擬增加持有中國人壽公司股份，公平會今天通過申報事業結合案，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。 公平會指出，開發金控公司前已透過與中國人壽公司結合跨足保險市場，本次開發金控公司擬以公開收購方式，增加對中國人壽公司持股比例，並未對組織架構產生結構性改變。 公平會審查結果認為，本案結合尚無顯著限制競爭疑慮，而得認整體經濟利益大於限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。 沙盒再過一案 實驗定期定額投資海外 《傳產》台北華爾街 辦公補漲行情開跑 (中時 ) #結合 #公平會 #中國人壽 #開發金 #公平交易法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》國光生聯手韓藥廠SCD 進軍生物相似藥市場 17:222021/01/20 財經 印地安重機野性美學 MF select皮帶扣 穿出騎士精神 04:102021/01/20 產業．科技 天使放大、StreetVoice街聲 組戰略聯盟創投合作 13:302021/01/20 財經 九大壽險 今年要增員近2.9萬人 04:102021/01/20 金融．稅務 存股雙十等權重報酬指數 新增光寶科等10檔 16:202021/01/20 財經 《國際產業》Stellantis集團執行長首演登台 要重返中國市場 14:492021/01/20 財經 台韓結盟 國光生技進軍生物相似藥國際生產 15:042021/01/20 財經 許舒博連任壽險文教基金會董事長 持續助偏鄉學子求學 16:202021/01/20 財經 去年壽險業務員增加數 近七年最少 04:102021/01/20 金融．稅務 沿峰鑄鐵壺 送禮自用皆宜 04:102021/01/20 產業．科技 《櫃買市場》元創精密明起預收款券 每20分鐘撮合 17:222021/01/20 財經 財經熱門新聞 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 稀土戰再起？ 陸祭新管制 全球老大哥竟找澳救命 - 財經 陸鐵礦石自給率將提高至45％ 怕肥單大縮水 澳巨頭急了 - 財經 全球車用晶片荒 美媒曝真相 竟與台積電有關？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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