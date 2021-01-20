外交部指出，美國防部長提名人奧斯汀（Lloyd Austin III）上將於美東時間1月19日出席美國聯邦參議院軍事委員會召開的任命聽證會中，公開重申《台灣關係法》與「六項保證」，展現美方台灣安全的一貫堅定承諾。

國防部長提名人奧斯汀上將回應參議員提問表示，美國多年來對台灣都是跨黨派堅定支持，將繼續確保美方履行支持台灣維持自我防衛能力的承諾。

奧斯汀上將另以書面回應議員提問表示，拜登總統當選人曾多次重申，美國須維持強大、有原則及跨黨派一致的對台支持，此與美方長期以來對美中「三公報」、《台灣關係法》及「六項保證」的承諾一致。美方將持續支持以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。

外交部重申，未來我國政府將在過去奠定的深厚基礎上，與美國拜登政府團隊攜手合作，進一步強化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並為印太區域的和平、穩定做出貢獻。

(工商 )