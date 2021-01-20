美國新任總統拜登在美國時間1月20日正式就任，台美關係會發生什麼變化，引發關注。民進黨今在臉書表示，美國準國務卿布林肯（ Antony Blinken）強調，拜登政府將會延續美國的對台灣的承諾，並深化台美緊密友好關係。然而，國民黨政策會專員呂謦煒指出，布林肯所說的美國對台政策，當中其實也包括「不支持台灣獨立」，民進黨高興什麼？

呂謦煒指出，根據民進黨引用的《中央社》報導，布林肯說「美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，例如台灣關係法及美中公報。確保台灣有能力自我防衛抵抗外來侵略就是承諾的一部分。」注意到了嗎？布林肯並沒有跳脫《台灣關係法》與《「中」美三個聯合公報》的對台政策，也就是說，美國對台灣的政策依然是在美方的「一個中國政策」的架構之下。

呂謦煒提醒，布林肯固然說他希望看到「台灣在世界各地扮演更大的角色」，但他也說，他支持台灣加入的是「不須有國家地位」的國際組織，如果會員需要國家地位，他認為「有其他方式能讓台灣參與」，這跟1979年以來的對台政策是理性且一貫的。

呂謦煒分析，其實布林肯這一席話的潛台詞就是，「美國不支持台灣獨立」（The United States does not support Taiwan independence. ），這是最基本的國際關係 ABC。實際上，這段話即使在現在（川普還在任的時候），也還是清晰的標示在美國國務院的網站上。這段話也許有些人會不開心，但其實美國壓根就不認為台灣是個「國家」。當然不能以一般方式參與需要國家地位的國際組織！

呂謦煒重批，民進黨對美國新國務卿「信守承諾」的欣喜，其實是只知其一，不知其二：畢竟，美國也將信守「不支持台灣獨立」的承諾！不知道民進黨是不是也跟著高興？也跟著高興，那民進黨不過就是個假台獨，披著台獨的皮在騙選票；如果民進黨其實不高興，那就證明民進黨缺乏懂得國際關係基礎的人才，「不過是個會做圖大內宣的蠢政黨而已。」

呂謦煒補充，也許有人會問說，國民黨的立場又如何？國民黨這樣是不是在唱衰台灣？他認為對國民黨而言，台灣屬於中華民國，中華民國才是國家。國民黨正是了解國際關係的現實性，所以才提出之前被一些人棄之如敝屣的「九二共識」，也因此可以在「一個中國」的架構下，模糊的撐出中華民國的框架。這才是非常清晰一貫，且具有可行性的立場。

(中時 )