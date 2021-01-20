67歲一代鐵肺歌后甄妮，自從2014年開完演唱會後，就鮮少出現在螢光幕前，雖然偶爾會透過社群分享近況，但也許久未更新，19日她難得曬出近照，並開心透露人在台灣。

甄妮19日在臉書寫下：「呵呵呵我回來了！」並曬出近照，只見她氣色紅潤，凍齡有術的她，皮膚緊緻無瑕疵，根本看不出已67歲，她也開心向粉絲透露「今天在台灣」，讓網友看了都興奮不已。

「歡迎Jenny 姐！好想聽你的演唱會」、「好久不見了，依然是那麼漂亮的甄姐」、「好想念你，永遠的巨星」。其實，甄妮2014年在香港、新加坡參加完慈善紀念演唱會後，就鮮少出現在螢光幕前。

而她之前花了1億6千萬元，在桃園龍潭購買養老別墅，還有占地1萬6千坪的農場「西土瓦」，回歸平淡，在農場過著歸野山林的生活，除非有重要場合才會出席。

甄妮雖早年就喪夫，不過她在丈夫過世4年後，在美國秘密誕下女兒甄家平（Melody），就在外界不斷議論女兒的生父是誰時，她選擇不出面回應，直到25年後，才在節目受訪時吐露，因為亡夫傅聲生前就到醫院冷凍精子，因此她就在美國進行人工受孕生下女兒，女兒身世才大白。

而甄妮多年來也沒有再婚，和女兒兩個人相依為命，現女兒長大後成為演唱會製作人，之前也多次幫母親演唱會做造型或當嘉賓助陣。

(中時新聞網)