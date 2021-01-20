大陸女星譚松韻在經典古裝劇《後宮甄環傳》中飾演「淳貴人」，完美詮釋角色單純可愛無心機的一面，令觀眾留下深刻印象，接著收到更多電視劇邀請演出，不久前在《以家人之名》飾演女主角「李尖尖」再度爆紅；日前譚松韻受邀出席「抖音星動之夜」，她一襲深V開到肚臍的薄紗禮服讓粉絲暴動，紛紛讚嘆美得不像話。

譚松韻19日出席「抖音星動之夜」，當天她有別於以往青春可愛的造型，穿了一套薄紗禮服，重點是胸前的深V設計更開到肚臍，胸口還有透膚水鑽點綴，她一頭微捲長髮披肩，美得讓人不知道眼睛該放哪；而譚松韻則獲頒「年度表現力演員」大獎，演技受肯定，她領獎時笑到眼睛變成一個彎月，特別迷人。

日前譚松韻受邀出席「抖音星動之夜」，她一襲深V開到肚臍的薄紗禮服讓粉絲暴動，紛紛讚嘆美得不像話。(圖/ 摘自兩小姐的便利貼微博)

譚松韻當年在《甄環傳》飾演淳貴人，出色表現令觀眾印象深刻。(圖/ 摘自微博)

大票粉絲看到工作室釋出這一系列照片幾乎被美暈，紛紛留言讚嘆，「啊啊啊啊太好看了」、「譚松韻絕了啊絕了啊」、「我說不出話來了」、「這是什麼驚喜」、「持美貌行凶」、「已失去語言組織功能」、「閃耀如妳，溫暖如妳」。

譚松韻畢業於北京電影學院，現年30歲的她已出道16年，她參與過的戲劇演出都能把每個角色演得活靈活現，像是《後宮甄環傳》裡單純又無害的淳貴人，《旋風少女》范曉瑩和《以家人之名》李尖尖古靈精怪的性格，各種表現都具有感染力，讓觀眾很難不喜歡她。

(中時新聞網)