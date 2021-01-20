台灣青年民主協會在臉書揭露「國立屏北高中教官趁學生期末考，突襲搜查全體住宿生宿舍」，讓學生覺得「比犯罪嫌疑人還不如」。不過經教育部瞭解，屏北高中並非全面性檢查宿舍、而是抽查，而在抽查過程中，也都有學生代表在場。
教育部國教署表示，依規定，學校得依學生住宿管理規則進行學生宿舍之定期或不定期檢查，應有學校家長會代表或第三人陪同。經查，屏北高中已依規定經住宿生管理委員會議及校務會議通過，將宿舍安全檢查明定並載明於學生手冊。
教育部國教署指出，屏北高中抽查學生宿舍，是由生輔組長統一實施檢查重點說明，之後依性別分組，每組校方人員兩名及學生代表一至二名，由各組進行檢查，男女生宿舍各抽查5間寢室，非全面性檢查。
教育部國教署指出，屏北高中抽查學生宿舍，查獲違禁品由編組學生實施紀錄及拍照，計有香菸、打火機、卡式爐、瓦斯罐及電鍋等高耗電電器等。
(中時 )
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