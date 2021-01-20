台語「情歌天后」龍千玉出道41年，在歌壇發展大放光彩，然2012年卻面臨人生最黑暗的時刻，就是與愛女曹春齡天人永隔，事發至今已9年過去，她說到這件事情仍忍不住哽咽，表示在女兒過世的前幾年，根本完全沒辦法提及這件事，直到最近接收到許多親友的關心，才終於打開心房直面，透露女兒過世當天，才跟她共進了午餐，沒想到晚上就收到女兒死訊，而隔天，就是龍千玉的生日。

龍千玉近日作客《單身行不行》節目，時隔9年談到已過世的女兒，她表示跟女兒情同姊妹，她都喊女兒「寶貝」，女兒喊她「媽咪」，母女倆經常分享愛的抱抱，事發當天，她跟女兒共進午餐，隔天就是龍千玉生日，女兒還說著要帶媽媽去哪裡吃好吃的，「她知道我很愛吃，就去搜尋什麼餐廳好吃，都計畫好了」。

龍千玉透露，當晚因為還有行程，隔天又要拍攝羅時豐的MV，所以她跟女兒午餐後分開，就回家睡午覺，女兒則沒說一聲就回板橋租屋處，但龍千玉發現時也不以為意，直到當天很晚的時候，竟接到朋友電話，說女兒在租屋處走了，她震驚不已，覺得中午不是還好好的，「還在計畫隔天要帶媽媽去吃大餐，要幫我慶祝生日」。

說到此事，龍千玉忍不住哽咽，表示這雖是事實，但來得太突然，她一直沒辦法接受，但她想到自己的身分，是家中的長姊，上有80多歲的老母親，又有兒子在，實在不能倒下，最後是藉由宗教信仰，這些年不斷努力讓心靈成長，才終於學會接受這件事，進而面對、放下。

龍千玉透露女兒過世後長達8、9個月，她把自己關在家裡，不想接任何活動，只是盡沉浸在悲傷中，直到媽媽陪她到新加坡接了一場秀，她才找回唱歌的喜悅，並為歌迷繼續唱下去，她近日推出了新專輯《出嫁》，媽媽聽了比她哭得還傷心，因為覺得她不能看著女兒出嫁很可憐，龍千玉則是哭完後樂觀以對，說自己還能把當媽媽的心情，唱給所有為人子女的歌迷聽，也盼眾人能珍惜親子相處的時光。

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