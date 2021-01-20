亞洲盃男籃資格賽可說是一波三折，先是第三階段中華隊組訓出現PLG聯盟所屬12位培訓全部以「請假」為由拒絕參加集訓，緊接著國際籃總(FIBA)祭出懲處，中華隊、大陸與韓國因缺席第二階段資格賽，因此分別開罰16萬瑞士法朗(約500萬台幣)，今天下午SBL球團委員會召集人沈會承力挺籃協組訓中華隊，贈送5萬元加菜金，並且承諾如果真的得打第三階段的話，他願意擔任中華隊領隊，帶領中華隊赴日參賽。

沈會承今日下午在受訪時談到PLG聯盟執行長陳建州質疑中華籃協沒有提出完善的防疫計畫，並且揶揄SBL聯盟球員參加中華隊培訓，「球員與球隊簽下合約，而球隊又是籃協的會員，彼此間是有責任與義務關係，從未聽過有球員可以拒絕中華隊徵召的，到底是國家榮譽重要，還是球員身家安全重要，更何況籃協又不是沒有防疫計畫，而且又還沒到30日宣布16人名單，這個時候聯合說不打對嗎？何必製造兩聯盟對立呢？」

沈會承說，「入選中華隊是一種榮耀，如果可以的話，希望執行教練鄭志龍將PLG退出的12名培訓球員缺額找SBL球員來補上，SBL又不是無法組成一支國家隊，而且如果最後入選16人名單，除非能提出正當理由，否則就不能退出國家隊，我也會擔負起遊說責任，並且擔任中華隊領隊，率領中華隊前往日本打場漂亮勝仗。」

沈會承態度很強硬的表示，「我願意當中華隊領隊帶頭往前衝，陳建州你敢不敢，不是PLG聯盟球員的安全就很重要，然到SBL球員的安全健康不重要嗎？問題是只要做好防疫工作，就不用過度害怕，更何況日本最終會不會辦第三階段賽事都還是未知數，所以，我們現階段先做好集訓，或許30日前會出現許多變數。」

(中時 )