書房的風水好，對家中求學的孩子讀書、考試或大人事業、求財都至關重要，懂得趨吉避凶會讓一家人各方面更得心應手。風水命理老師楊尚義強調，如果書房風水規劃擺設錯誤，將會浪費書房的設置，且會造成小孩成績退步，大人容易做出錯誤判斷，導致事倍功半，有些眉角，最好買房或裝修時就能多注意。

▍1.書桌不宜正對門口

書桌如果被門口直沖，書桌視線正對房門，專心看書或做事時很容易因為門口風吹草動就被嚇到，也代表讀書學習、事業工作容易受干擾，會常常犯錯。楊尚義老師強調，書桌正對門，氣場不穩，心不定，會一直想往外跑，運勢也會跟著起起伏伏。

化解方法：如果空間允許，就把書桌移到其他位置即可，如果無法移開，可以在門口掛上天然水晶珠簾化煞，但記住珠簾長度要超過門的二分之一以上，最好還可加掛一串五帝錢化煞效果更佳。

▍2.書桌椅背後要有靠

書桌椅背要靠實牆氣場才會穩，且不容易背後出現干擾，以風水學來說，｢椅背後有靠」主貴人，比較容易得到肯定，椅背後若沒有實牆可靠，氣場較亂，影響貴人運跟財運，容易遭小人算計。

化解方法：若現在的格局不方便挪動書桌，建議退而求其次，可以在椅背上掛一件土色系衣服，如咖啡色、土黃色等來化解。

▍3.書桌不宜擺放在房間正中央

書桌擺放在房間正中央，這在風水學上是大忌，被稱為「四方孤立」，容易導致人氣不足、事業不順、學業不進，四周的人都不支持你。書桌代表事業的起點，前要有明堂，讓氣流有迴旋的空間，事業會比較有前景。

化解方法：書桌最好擺在房間右後方，左前方剛好是書房門口處，這個方位叫青龍開口，財進萬斗，是最好的文昌位。若無法選擇這樣的格局，書桌後也可以擺放書櫃，不要讓書桌懸空四面無靠。且若空間允許，書桌到房門的距離最好保持兩張桌子的寬度做為明堂，明堂前也千萬不可堆有雜物，才不會影響前途運勢。

▍4.書房不宜緊鄰廚房

書房緊鄰廚房，會使人燥熱、情緒不穩無法靜心，口角是非多，事倍功半，事業、學業差人一大截。因為書房屬木、廚房屬火，火會剋木，念書效果或事業運都會大打折扣。

化解方法：書房可鋪黃色地毯來強化木氣，穩定情緒。

▍5.書桌勿面對或背對窗戶

書桌面對窗戶容易分心，背對窗戶容易被嚇到，楊尚義老師指出，公司老闆或會計的座位若後面有窗，屬於玄武空虛煞，公司容易虧損，一般上班族書桌後有窗，也容易讓小人有可乘之機，背後中傷或有是非官訟，背後靠鏡子也是同樣的道理。

化解方法：書桌前後有窗，有人會用厚窗簾來化解，但楊尚義老師認為，窗簾化解不了聲煞，最好椅墊下也能放串五帝錢，有助穩住氣場，而五帝錢的擺放若非串在一起，也要注意依照五位皇帝的輩分依序擺放，不可錯置。

▍6.書桌不要直接面牆

書桌直接面牆，事業容易撞牆，綁手綁腳壓力大，且容易目光淺短，前途受阻。

化解方法：直接挪動桌子是最好的化解方式，另外就是可在牆面掛上沉穩的字畫，降低壓迫感。

▍7.書桌不宜上方有樑

如果書桌的位置在橫樑的下方，對主人的讀書學習或事業發展，都是很不利的情況，容易做出錯誤判斷，且運勢被壓，難以升遷，前途受阻。樑壓到座位比壓到書桌嚴重，容易有血光之災，情緒也容易受影響，樑柱的氣場往下衝，會造成思緒混亂，能力無法發揮，事業自然不順。

化解方法：利用書櫃將樑下空間補齊是一種方式，或者樑下兩端下方擺水晶柱、樑柱兩側掛葫蘆或掛麒麟踩八卦，都是化樑煞的方法。

楊尚義老師分享，整體來說，書房裡可以擺放富貴竹開運，選擇1枝或4枝為佳，因風水學以「一白」為文昌星，「四綠」為文曲星，有「一四同宮利科名」的說法。擺在書桌左手邊或動線適合之處，可以加強考運跟事業運。

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(中時新聞網)