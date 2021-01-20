基隆檢警查扣不法所得，包括7輛進口汽車、60萬元現金等不法贓證物。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆檢警偵破一起靈骨塔詐騙案，以林姓主嫌為首的詐欺集團，涉嫌向持有靈骨塔位被害人誆稱，願意收購塔位，但得加購其他殯葬產品，民眾誤信，總計21人受害，損失金額達2900萬元，檢警呼籲，有被「御首服務事業公司」詐騙的民眾，勇於出面報案，協助偵辦。

據了解，林男等人成立公司，並找來數名人員偽冒代書、買方特助、撥款員等身分，看上被害人想急著脫手他手，皆誆稱只要加購骨灰位或與其他殯葬產品，就願意以高價收購其手中殯葬商品，在達成交易前，公司業務員再詐稱買方又有其他需求，或質疑產品產權等原因，致無法成交，重複以類似手法不斷讓民眾加購產品，被害人遭榨乾時，才驚覺被騙。

基隆地方檢察署18日指揮，基隆市刑大偵一隊、科技犯罪偵查隊、刑事局電偵大隊與基隆市警四分局等單位，共50餘名幹員兵分11路，在台北市、新北市及台南市等處，將林男等11名共犯拘提到案，並查扣手機、隨身碟、教戰手冊、被害人資料、塔位買賣合約書等涉嫌詐欺證物，並查扣不法所得，包括7輛進口汽車、60萬元現金等不法贓證物。

警方偵詢後，依涉嫌觸犯刑法詐欺罪及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，移送基隆地方檢察署偵辦。檢方偵訊後，認林男等10人犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人，有反覆實施同一犯罪之虞，19日向法院聲請羈押，法院20日凌晨3點多裁定將林等10人羈押禁見。

(中時 )