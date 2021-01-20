張惠妹受困家中 小港警化身蜘蛛人救援 爆哭感謝

高雄小港一名年近8旬的半身癱瘓婦人受困家中，門被鎖住連鎖匠也開不了，高雄市小港分局警員化身蜘蛛人，爬梯從2樓窗戶進入屋內，成功救援。老婦見到員警和家人激動痛哭，連話都說不出來。而這名老婦是鄰里間的名人，因為她的大名是「張惠妹」，與歌壇天后撞名。

住在高雄市小港區的79歲張惠妹，半身癱瘓只能用輪椅代步，日前家人出門時將門鎖上，但是門鎖結構複雜，連開鎖老師傅也無法處理，家人只好報警求救。

轄區漢民派出所員警陳冠瑋及陳昱達獲報抵達現場，檢視屋外結構後，向鄰居借來簡陋爬梯，由剛受完霹靂特警訓練的陳冠瑋，化身蜘蛛人，爬上搖搖晃晃的梯子，從2樓窗戶進入屋內，再從1樓打開大門。

而老婦見到警員及家人，激動地握著女兒的手，嚎啕大哭說不出話，對於員警的即刻救援，老婦與家人都感動不已。而員警事後才發現，老婦人在鄰居眼中可是鼎鼎有名，因為她的名字是「張惠妹」，與天后撞名，而「張惠妹」三個字也罕見地不是在娛樂版面出現，反而成為社會新聞的主角。

有趣的是，張惠妹（阿妹）去年跨年夜在台東海濱公園舉辦演唱會，吸引逾7萬人朝聖，日前網路傳出，張惠妹有意挾高人氣轉戰政壇，競選平地原住民立委，因而出現在政治新聞版面。不過張惠妹經紀人回應，這樣的爆料實在是「太有創意了！」，同時也強調張惠妹會在音樂上全力以赴，但絕不可能轉戰政壇，更開玩笑表示，「在台東跨年晚會那麼壯觀的場面，絕對不會是造勢晚會。」。

(中時新聞網)