郭書瑤劇中因流產哭到崩潰。（三立提供）

郭書瑤劇中因流產哭到崩潰。（三立提供）

郭書瑤、禾浩辰在三立、myVideo週五華劇週五華劇《未來媽媽》的婚後生活，有如拿到「快速通關」票，從結婚到懷孕都非常順利，但看似開心的婚後生活，本週五劇情將面臨最大的挑戰，郭書瑤因而流產面臨寶寶突然的離開，郭書瑤演出流產之痛，哭到撕心裂肺、非常真實，而禾浩辰在一旁陪伴壓抑地流淚，情緒感染現場工作人員，導演一喊卡，劇組哭成一團。

本週郭書瑤飾面臨意外流產的錐心之痛，幾乎整集從頭哭到尾，人家說女人流產像是掉了身上的一塊肉，還沒當媽的郭書瑤好像感同身受，將哭戲表現的很有層次，從一開始得知消息、消化到崩潰，好像自己失去了什麼一樣，郭書瑤表示，就是把「懷孕」這件事情當真之後，情緒就很容易流出。她說自己演戲不太會用技巧，所以進入角色，把角色的故事「當真」很重要。面對情緒很重的戲，表演老師建議她找禾浩辰多聊天，並非日常閒聊，而是像夫妻聊生活般，建立兩人有小寶寶這件事。郭書瑤笑說有一次在片場禾浩辰自然而然的對著自己的肚皮講話，聊「寶寶出生像誰、聊聊未來會是怎樣」等，「當下彷彿自己就是他的老婆，肚子裡懷有寶寶一樣！」

讓郭書瑤印象最深刻的哭戲是剛流產被送到醫院，一醒來發現身旁圍著家人個個都面有難色看著她，好像真的發生什麼很慘的事情，平常拍攝都會帶著孕肚的她伸手一摸發現肚子是平的，好像真真切切感受到寶寶真的沒了，情緒一到就潰堤了。禾浩辰表示：「拍攝時我們很信任對方，就跟著老婆的情緒走，瑤瑤感情是全部展現出來，我馬上就被感染了完全投入進去了，彼此都哭得蠻慘的。」拍攝兩人這場哭戲，逼哭了現場工作人員，導演一喊卡全場哭成一片，禾浩辰笑說印象最深的就是梳化組的同事們，來補妝的時候個個紅著眼眶在流淚。

禾浩辰說，劇中的杜柏謙在經歷了老婆流產後好像一夕長大，為了不讓老婆看到自己脆弱的樣子，所以壓抑情緒，又要照顧好家人，可以小難過但不能放開悲傷，印象最深刻的一場戲就是安撫好老婆、媽媽的情緒之後，半夜跑去找好朋友宣洩大哭一場，當天拍攝時導演不催不趕，讓他有很多空間培養情緒，由於導演及攝影都已當了爸爸，因此對劇情都能感同身受，大家的情緒都跟著劇情在流動，即使是大男人，都難過地流下男兒淚。禾浩辰說他這場戲好好大哭一場，流了很多眼淚，但哭完後真的感覺到壓力放鬆很多。

(中時 )