惜時公司限制下游網路賣家決定「SEEDS」品牌寵物食品之零售價格，且無促進競爭之正當理由，公平會認為違反公平交易法第19條第1項規定，處30萬元罰鍰。

公平會指出，惜時公司針對「特級金貓大罐」、「黃金貓罐」等14項貓罐頭與狗罐頭產品訂定「零售價格表」，表中載有該等產品「單罐最低價」及「整箱價」，當該公司接獲舉報有網路賣家低於「單罐最低價」或「整箱價」銷售時，派員前往與溝通調整價格，不配合者，即停止供貨，且實際上亦有網路賣家因低於「零售價格表」規定價格銷售，遭惜時公司停止供貨。

公平會指出，全國約有上千家實體通路業者銷售惜時公司貓罐頭產品，為我國貓罐頭主要供應商之一，其產品對於下游通路業者具有相當重要性，惜時公司訂定「零售價格表」，並要求低於「零售價格表」所規範價格銷售下游網路賣家配合調整價格，不願意配合調整者即停止供貨之行為，已限制下游網路賣家決定商品價格自由。

公平會指出，惜時公司業已產銷「SEEDS」品牌寵物食品多年，「特級金貓大罐」與「黃金貓罐」為市場既有商品，限制轉售價格亦非在參進市場。因此，惜時公司限制下游網路賣家轉售價格並不具有鼓勵下游業者提升售前服務效率或品質、避免搭便車效果、提升新事業或新品牌參進效果，以及促進品牌間競爭等促進競爭之正當理由，已違反公平交易法第19條第1項規定。

(中時 )