新一代女神邵雨薇，近來喜事連連不旦與吳康仁公開放閃外，事業也洋洋得意除了《天巡者》創下收視連13週冠軍外，還跨足電影、舞台劇，2020可說是相當豐收的一年。新的一年2021邵雨薇平日除了常在社群IG分享近況、曬愛貓外，近日更直接斜槓當起總編輯創立個人數位雜誌《Vénus》，首發照片直接拿出誠意大秀絕美逆天100公分長腿驚豔全場，也透露本次拍攝點滴，並廣發英雄帖，邀請更多同好者加入自己新雜誌事業。

女神邵雨薇曬逆天美腿伴新歡Vénus（圖／多曼尼提供）

行程滿檔的邵雨薇，前幾日於IG策畫推出個人數位雜誌《Vénus》，從服裝品牌合作洽談、攝影師溝通到企劃主題規劃等等一手包辦，將處女座特性發揮到極致，連妝容設計也自己操刀，獨創出仙氣飄飄的「積雪妝」，除此邵雨薇也大秀逆天美腿，並表示：「這個動作就是跨足新領域的誠意」，並表示透過這種詮釋方式，來讓大家認識真實的自己，而非詮釋各種角色的雨薇，意圖在大家面前蛻去一層層被包裝樣子，並宣示2021將跳脫舒適圈，讓大家看到新的自己。

女神邵雨薇曬逆天美腿伴新歡Vénus（圖／多曼尼提供）

為表示對於品質要求，與追求完美的個性下，邵雨薇也緊鑼密鼓於私人臉書親自對外廣發英雄帖：「小妹我實驗性開了一個線上雜誌，純粹有趣好玩，之後想邀請藝人、導演、製片等等各行各業的人來跟我聊天，讓大家更知道我們在做些什麼，希望能賞個臉一起裝時尚真抬槓，與自我對談傾聽自己的聲音」，讓喜愛她的粉絲又能開心期待新作品持續上架。

女神邵雨薇曬逆天美腿伴新歡Vénus（圖／多曼尼提供）

(中時新聞網)