受疫情影響，去年各外送平台生意火熱，許多民眾減少出門改以外送平台訂餐，大安分局統計，去年轄內因機車肇事受傷的交通事故達1246件，其中，外送平台的就有183件、占14.7％，警方分析，外送機車易肇事路段包括忠孝東路4段、光復南路、基隆路2段、仁愛路4段、延吉街、通化街等地，外送員肇事原因前3名分別為「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「超速失控」。

大安分局指出，為防制交通事故，針對外送平台機車規劃執法專案勤務，加強取締交通違規，統計去年共取締外送平台機車動態交通違規1609件，相較前年同期取締件數激增1431件。

大安分局呼籲外送員及所有機車騎士，騎車上路務必提高警覺，隨時注意車前狀況，遵守交通規則；另寒假、春節即將來臨，家長應鼓勵子女從事正當休閒活動，多加留意青少年駕駛車輛時，勿有未戴安全帽、無照駕駛、改裝車輛及危險駕車等違規，警方將持續加強交通執法及交通安全宣導。

(中時 )