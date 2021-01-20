新竹市政府斥資5300萬將再改造「東門市場」，讓其硬體再提升，20日動工後預計年底完工。（陳育賢攝）

新竹市走過風華與興衰半世紀的「東門市場」，近年在市府大力改造下，成為各式異國美食、文青商店進駐的「新聚落」。（陳育賢攝）

新竹市走過風華與興衰半世紀的「東門市場」，近年在市府大力改造下，成為各式異國美食、文青商店進駐的「新聚落」，為讓東門市場硬體再升級，加強整體環境舒適度，市府再斥資5300萬經費作改造，20日動工後預計年底完工。

東門市場今天舉辦開工典禮，主持動工儀式的副市長沈慧虹指出，東門市場建築已有50年歷史，市場安全是市府非常重視的事情，此次工程很重要的部分就是進行建築耐震補強，讓市場可再用幾十年，未來可成百年市場。

另為了讓受歡迎的東門市場環境更舒適，市府不僅將空攤轉為東門青年基地，更持續改善通風、照明、整建廁所等硬體設施，含此次工程已累積投入6000萬改善，吸引許多創意美食名店進駐，也讓東門市場成遊客必訪景點，網路討論度極高。

產發處長張力可表示，白天的東門市場為早市，吸引許多買菜族，晚上的東門市場搖身一變成美食街，更是許多年輕人晚餐、消夜首選，不論是日間還是夜間攤商，老攤位或是新攤商，都對於市場環境的改善有著相同的期待。

產發處指出，市府積極突破傳統市場工程的招標困境，東門市場建物整修及耐震補強工程2020年底發包，並盡量避免影響攤商營運。市場翻修完成後，將提供在地青年更多、更優質的創業圓夢空間。

而東門市場變文青熱點後，硬體設備跟不上攤商需求，尤其攤商受限於缺乏220V電路系統，往往無法購置更高規格冰箱，另遇下雨或炎熱，也有漏水、通風不佳問題，市府此次投入5300萬就是要改善這些硬體問題，同時也將增設汙水處理設備讓排水設施更完善。

另，針對其他公有市場，新竹市政府進行盤整檢討，爭取到1258萬元經費改善各市場軟、硬體設施，盼活化各傳統市場，提供民眾更高品質的市場購物環境。

(中時 )