美財長提名人葉倫(Yellen)公布財政刺激方案，美股主要指數隔夜收紅。消息指出，近13個交易日，內資湧入港股近2000億港元。

周三香港恆生指數收漲320.19點或+1.08%，為29962.47點，繼昨日突破29000點後再衝高。國企股(H股)漲215.02點或+1.83%，為11949.35點。科技指數大漲5.44%。

阿里巴巴大漲8.5%，報265港元。在消失近三個月後，馬雲首度在公開場合現身，在馬雲鄉村教師獎的線上視訊頒獎典禮上發言，對教育公益事務提出看法。首次的發言議題相當低調。

阿里概念股集體大漲，阿里健康漲17.1%；阿里影業漲3.0%；高鑫零售大漲4.0%。

美團漲9.0%。摩根大通上調該公司評級，由中性調為增持。

騰訊意外地連兩日下跌，跌3.7%。小米跌1.7%。

中國潮牌商品泡泡瑪特大漲10.8%，報84.75港元。券商看好門市店數和潮牌和公仔商品愛好者增加，以及泡泡瑪特品牌影響力的擴大、廣發證券認為該公司合理估值為每股111.4港元。

英商匯豐控股跌1.3%。熟知內情人士指出，匯豐已進入AXA安盛新加坡業務的收購競標名單。AXA安盛在新加坡業務主要為壽險和財產顯。

(時報資訊)