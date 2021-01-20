據經濟部投審會統計，109年全年度核准僑外投資件數為3418件，較上年同期減少17％；在核准金額部分，投(增)資金額計美金91億4433.6萬元(折合新台幣2743億3008萬元)，年減18.32%。109年全球受COVID-19疫情影響，聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD)預估外人直接投資減少幅度將達40%，然我國在政府積極應對下，守住疫情衝擊，僑外投資人亦對我投資環境深具信心，109年全年僑外投資僅年減少18.32%，且金額為歷年第六高、近10年第四高，美國商業環境風險評估公司109年第3次(12月)「投資環境風險評估報告」更將台灣投資環境列為全球第3名，顯示我國外人投資於疫情期間表現仍相對優異。

109年全年核准新設公司件數為2182件，新設公司投資金額約美金5億9041.1萬元(折合新台幣約177億1219萬元)；另109年全年核准新南向國家來台投資件數為515件，年減少20.16％，投(增)資金額計美金3億8143.5萬元(折合新台幣114億4305萬元)，較上年同期減少65.23％，投資金額減幅較大，主要係因108年核准澳盛銀行集團股份有限公司以新台幣160億元增加台北分公司營運資金，以及澳大利亞商MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS PTY LIMITED以新台幣50億7272萬8500元增資海能國際投資股份有限公司等大型投資案所致。

(時報資訊)