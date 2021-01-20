eBay於20日表示，正在為韓國分公司找尋買家。分析師表示，不管未來誰接手韓國eBay，都會造成韓國本土電子商務的產業板塊大挪移。

eBay這家僅次亞馬遜的美國第二大電子商務業者，公司有11%營收是由韓國分公司所貢獻的。但由於落後對手亞馬遜太多，故才要忍痛割愛。

eBay表示，已經在審慎評估在韓國的業務，也正考慮如何做，才能給股東帶來最大價值，並讓業務有更大發揮機會。

韓國eBay是當地最大線上公開拍賣網站，旗下有Gmarket, Auction與G9等品牌。但韓國線上購物市場競爭激烈，韓國eBay的營利率從2017年6.5%，掉到2019年5.7%。

早在2020年3月就曾有報導，eBay總公司想要賣掉韓國eBay，成交金額可能在5兆韓元約50億美元。但是市場人士認為太貴，因為樂天購物(Lotte Shopping)市值3.2兆韓元，新世界百貨(Shinsegae)也才2.4兆韓元。這兩家韓國百貨雙雄，也在找尋線上銷售管道，來提振實體百貨業績。

(時報資訊)