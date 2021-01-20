美國將推出大規模激勵方案的預期使避險情緒降溫，周三亞洲盤美元匯率仍略為承壓。另一方面，因義大利的政治動盪消退、德國信心改善，以及美國新冠紓困計畫再度成為市場關注焦點，使歐元獲得支撐。

當全世界正在注視拜登於華盛頓當地時間中午宣誓就職之際，交易員更加關注的是其政策，而非這場就職典禮。

美國財政部長提名人葉倫在參議院聽證會上力促國會支持大規模激勵支出，並表示她相信由市場決定的匯率，但未對美元走向發表看法。

在葉倫發表談話後，美元指數從一個月高點回落，美國10年期指標公債殖利率略跌，這是2021年以來該債息波動最穩定的交易日。

周三亞洲時段，美元指數持穩於90.379。

美國財政部長提名人葉倫力挺大規模振興方案的立場，使市場避險情緒降溫，隔夜美元指數尾盤跌0.3%，報90.531。

周三歐元升至1.2150美元，延續隔夜漲勢。義大利政府安然度過信任投票，以及德國ZEW投資人信心調查結果意外強勁，帶動歐元從1.2050美元附近的支撐點反彈。

對風險情緒敏感的澳元與紐西蘭元小漲，守住溫和的漲勢。澳元兌美元漲0.3%，報0.7719美元，紐元漲0.2%，報0.7130美元。

(時報資訊)