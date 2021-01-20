電動兩輪車與儲能市場商機龐大，電池模組廠-西勝(3625)除戰略投資電動摩托車品牌公司-品睿綠能科技，攜手搶攻電動兩輪車市場，亦拿下全球前三大UPS儲能系統整合方案，西勝董事長黃宗偉表示，今年非IT產品佔比可望逾10%。

西勝過去以代工為主，為提升公司競爭力，公司自3年前開始轉型，開發電動兩輪車及儲能產品，希望能把產品從NB拓展至非IT領域，多年努力終於在今年看到成果，公司亦決議投資品睿綠能科技2.5億元，未來將由西勝提供品睿綠能電池模組解決方案。

品睿綠能科技為知名兩輪電動車及以各類電動載具發展為主的品牌公司，公司專注車輛研發設計，並擁有車輛製造專業的大股東-越南精密生產製造平台支持，同時整合電動車關鍵零組件的技術優勢，其中包括馬達控制、車架平台系統、電池管理系統、車輛控制系統等技術整合與應用，西勝此次戰略投資入股並提供電池模組解決方案，讓品睿綠能完成在電動車發展的最後一塊拼圖。

品睿綠能科技總經理許理彥表示，品睿綠能科技推出ottobike品牌高階電動摩托車產品，在全球最大的義大利米蘭國際車展(EICMA)亮相，獲得市場與消費者的高度關注，品睿綠能計劃今年第1季在歐洲以自有品牌與平台行銷，目前已在建立零件配送、倉儲物料管理、保固等後端組織，東南亞市場預計今年6月到7月開始銷售，並在下半年開始拓展包括台灣在內的全球通路市場，今年預計推出6款新車，出貨目標為5000台到6000台，並力拚今年損益兩平。

除與品睿結盟搶攻電動兩輪車，西勝在儲能系統亦有佳音，目前已打入全球前三大UPS廠，成為其儲能系統整合方案提供者，預計第2季開始出貨，未來產品將擴大至家用儲能系統。

在電動兩輪車及儲能系統開始出貨下，黃宗偉表示，如果非IT產品貨順利，預估今年非IT產品佔比可望逾10%，進而帶動公司今年重回獲利。

(時報資訊)