鈺齊-KY(9802)2020年全年合併營收為113.46億元，年減11.7%，營業毛利率拉升至21.0%，較2019年同期提升1.3個百分點，再創歷史新高；營業利益率為11.2%，較2019年衰退0.1個百分點，為歷史同期次高，歸屬於母公司稅後淨利達8.98億元，為歷年次高，全年度稅後EPS達5.06元，若排除還原員工認股一次性費用及業外匯兌評價損失，2020年EPS可達6.37元。

鈺齊指出，2020年中國大陸、越南以及柬埔寨之占比分別為29.5％、49.2％、21.3％，尤其非中國產能占比從2018年的60%、2019年的66%，進而拉升至2020年的70%。在銷售地區(品牌客戶指定目的地)方面，2020年除歐洲市場占比48.5％為大宗外，美洲市場比重亦逐年增長中，至2020年已達36.5％。

展望2021年，鈺齊看好全球運動休閒已蔚成風氣，自2020年下半年以來，加快擴增集團產能並積極提升各種軟硬體實力，也持續加速自動化生產導入與新鞋款開發進度，預期將發揮多元接單與彈性調配產能的多重競爭優勢。

(時報資訊)