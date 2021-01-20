拜登女兒艾許莉談拜登和家人

美國總統當選人拜登即將就職，在告別家鄉德拉瓦州的演說中，置身以2015年因腦癌過世長子波伊為名的國民兵中心時，提及長子，忍不住悲從中來。他在台上老淚縱橫，直稱該宣誓為美國第46任總統的，應該是兒子。

而據CNN新聞網20日報導，拜登和夫人吉兒唯一的女兒艾許莉•拜登（Ashley Biden）首度接受全國電視網NBC專訪時說，她和大哥關係親密，並表示當父親宣誓就職時，波伊「會與我們同在」。艾許莉強調，「他是46歲過世的，而爸爸會成為第46任總統」，暗示其中有驚人的巧合。

拜登先後於1988和2008年角逐民主黨內總統候選人提名，但都沒有成功。而他屢敗屢戰，2019年4月宣布，將參加2020年的美國總統大選，終於獲得黨內提名。2020年他在新冠肺炎衝擊全美下，與賀錦麗搭檔，主打川普因應疫情不當，而擊敗現任總統川普和副總統彭斯。

艾許莉說，她還記得，有一次和父親在南卡羅來納州，兩人都感受到波伊的存在。當時他們踏進一間小社區教堂，裡面正唱著「乘鷹翅膀」（On Eagle's Wings）的聖歌，令拜登想起了大兒子。「爸和我彼此對望，開始放聲痛哭，並緊緊相擁，」她說，「那感覺就好像，這是波伊。」

艾許莉說，對她父親而言，家是最重要的。「直到今天，我們都有個規則，」她說，「那就是不管爸在哪兒，也不管他在開甚麼會，只要有任何一個小孩打電話來，就一定要叫他來接。」

(中時新聞網)