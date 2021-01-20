台南市消防局第4大隊20日在新化老街及公有零售市場進行年貨大街搶救演練。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第4大隊20日在新化老街及公有零售市場進行年貨大街搶救演練。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

農曆春節將至，台南年新化年貨大街將於2月4日至10日登場，為因應新化老街將有大量人潮出入採辦年貨，在防火防災安全考量下，台南市消防局第4大隊20日在新化老街及公有零售市場進行搶救演練，新化、南科、新市、山上、左鎮及關廟等分隊近30人出動，引起民眾圍觀。

第4大隊大隊長陳博文表示，辦理年貨大街的新化老街是歷史街區，為磚造木裝潢連棟古蹟，周遭狹小巷弄本身搶救不易，再加上年貨大街時，人潮眾多堆擺各式年貨造成動線壅擠、攤販使用瓦斯桶及燃放爆竹等潛在危害，在進行火災搶救是一大挑戰。

因為老街是連棟式仿古建築，因應高雄住宅火警災例，所以本次演練首在著重搶救受困人命及連棟建築阻隔延燒，故特別加強操練火場人命搜救技術，包括快速人命搜索、架梯及雲梯車運用救援及快速布線攻擊，希望消防同仁能熟悉老街市場地勢環境，萬一發生事故，能在最短時間作最迅速、正確反應處理。

消防局同時藉由演練宣導民眾，注意用火用電安全，避免火災發生，並貼心提醒民眾逛年貨大街不忘防疫工作，開心採買年貨時，亦務必配戴口罩並勤洗手消毒，做好防疫措施，才能安心過好年。

此外，新化分隊預計於年貨大街中設攤，宣導民眾加裝語音型住宅用火災警報器，將電器使用安全須知、一氧化碳中毒防範知識及安裝住宅用火災警報器可助保命介紹給市民朋友，期許市民朋友新年新春好運到，防災安全不煩惱。

(中時 )