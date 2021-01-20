南投縣內唯一公辦的草屯鎮年貨大街，因為疫情嚴峻，草屯鎮公所20日公告停辦，而原定21日的攤商登記作業也取消，商家務必注意。

由草屯鎮公所主辦的年貨大街，是在地民眾逢年過年辦年貨的首選，鎮公所在1月初原決定2021年照辦，但有防疫措施，如攤位間距拉大、攤位從去年的96攤減為88攤，並抽籤選出；且現場將不試吃、不設餐飲座位。

但由於本土疫情持續擴大，在春節各大活動陸續喊卡情況下，草屯鎮公所也趕在攤商登記前，宣布停辦今年度年貨大街。

(中時 )