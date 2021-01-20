因應疫情 南投草屯年貨大街確定取消 17:022021/01/20 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣內唯一由鎮公所主辦的草屯年貨大街，20日宣布今年停辦。（草屯鎮公所提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣內唯一公辦的草屯鎮年貨大街，因為疫情嚴峻，草屯鎮公所20日公告停辦，而原定21日的攤商登記作業也取消，商家務必注意。 由草屯鎮公所主辦的年貨大街，是在地民眾逢年過年辦年貨的首選，鎮公所在1月初原決定2021年照辦，但有防疫措施，如攤位間距拉大、攤位從去年的96攤減為88攤，並抽籤選出；且現場將不試吃、不設餐飲座位。 但由於本土疫情持續擴大，在春節各大活動陸續喊卡情況下，草屯鎮公所也趕在攤商登記前，宣布停辦今年度年貨大街。 新北年節寒冬送暖取消 改發送年菜物資取代 疫情升溫 公館鄉農會年貨大街宣布取消 (中時 ) #年貨大街 #草屯鎮公所 #停辦 #攤商 #登記 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情嚴峻 宜蘭大拜拜擬取消遶境 13:092021/01/20 生活 疫情燒 內政部發文宗教團體取消春節大型活動 11:032021/01/20 生活 疫情嚴峻 台中3年貨大街喊卡 04:102021/01/20 地方新聞 台北國際書展取消實體展 李永得：因疫情要更審慎考量 16:102021/01/20 生活 疫情嚴峻 嘉義市國中小學生寒假記錄生活軌跡 18:282021/01/20 生活 政院拍板 台灣燈會32年首度停辦 04:102021/01/20 焦點要聞 新冠疫情加劇 高市校園休業式改視訊進行 18:062021/01/20 寶島 嘉義縣防疫為重 翁章梁取消過年發紅包、停辦年貨大街 12:262021/01/20 生活 不畏疫情，3000攤商搶364個潮州春節市集攤位 03:232021/01/20 寶島 《台北股市》疫情衝擊急凍 去年IPO家數摔近20年新低 08:012021/01/20 財經 疫情影響台灣燈會停辦 林佳龍：作品在適當時間呈現 11:292021/01/20 生活 生活熱門新聞 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 桃園未來有無可能封城？陳時中這樣說 - 生活 免疫風暴來了？名醫揭：缺乏這種維生素最容易染疫 - 生活 部桃8天9確診 胸腔醫推1招抓出無症狀感染者 - 生活 部桃9天10例 澎湖縣長賴峰偉開第一槍：員工禁止前往桃園 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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