倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日開高震盪走低，終場下跌71.19點，跌幅0.45％，收在15,806.16點；櫃買指數亦同步下殺3.47點，跌幅1.86％，收在182.98點；三大法人進出方面，外資轉賣215.46億元，投信續買5.13億元，自營商轉賣57.86億元，惟外資法人於台指期買超2,007口多單，累計淨空單部位為16,717口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股已累積不小漲幅，加上衛生福利部桃園醫院新冠疫情本土案例再增，台股短線震盪在所難免。不過，就經濟、產業、資金及籌碼面觀察，實質經濟仍提供有力支撐，台股後市持續看好。

就產業面而言，晶圓代工龍頭台積電法說會報喜，且在遠距商機崛起下，PC、NB、雲端相關需求續強，加上5G手機換機潮、電動車及車用電子拉貨啟動，包括晶圓代工、矽晶圓、MLCC、晶片電阻、MOSFET、驅動IC、陶瓷電路板、CMOS、Mini LED及面板等零組件紛紛掀起漲價潮。

觀察資金面，拜登上任後，隨即提出1.9兆美元刺激方案，且美國準財長葉倫亦表示新一輪紓困計畫必須「大刀闊斧」，預期未來幾周或幾月內，將實施更多刺激計畫，熱錢效應仍將持續。

個股方面，本周納入投資組合的群創，面板報價持續上漲，營運一路看旺至第三季，雖然股價20日摜破10日線及月線位置，惟在季線強力支撐及基本面看好下，預期經震盪換手整理，股價仍有續漲機會。

選股方面，則仍以台積電大聯盟、鴻家軍、電動車、AI、5G及NB等概念股，為多方聚焦主軸。

(工商 )