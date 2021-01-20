台灣步入高齡化社會，基隆寄養家庭44戶中60歲以上占18戶，因面臨老化難題，市府修正「基隆市兒童及少年家庭寄養辦法」，取消寄養家庭不得超過65歲限制，並新增「專業寄養家庭」資格，解決入不敷出的窘境。

基隆市政府去年12月底統計，老年人口約6萬4千人，佔全市人口比例達17.52％，而寄養家庭也同樣面臨老化難題，社會處長吳挺鋒表示，目前基隆有44戶寄養家庭，60歲以上共18戶，占40.9％，此外，近三年寄養個案逐年攀升、寄養家庭缺乏新血，入不敷出的窘境越來越嚴重。

社會處針對寄養家庭年齡限制、流失與數量不足，以及寄養費用等問題進行研議，19日修正「基隆市兒童及少年家庭寄養辦法」，內容包括取消寄養家庭不得超過65歲的限制，並新增「專業寄養家庭」資格，針對具保母證照及有兒少福利相關科系資格、曾任或現職幼兒園與兒少福利機構的保育或托育人員等，可申請為專業寄養家庭。

社會工作科長劉宛欣指出，基隆有身障或特殊照顧需求的個案，擔憂一般寄養無足夠專業能量給予照顧，因此修正寄養辦法，盼能增加新血與專業量能，並舒緩寄養家庭高齡化的問題。此外，她說，目前有13戶寄養家庭具保母資格，未來只要有專業寄養家庭照顧特殊兒少，將會評估提高最多10％專業寄養費。

(中時 )