運達投顧分析師洪任浚表示，台股20日為台指期結算日，大盤高低點震幅高達259點，權王台積電（2330）持續改寫新高價位，提供加權指數下檔支撐。然而，個股間已出現逢高調節賣壓，大盤與個股不同調，為目前台股最大問題。此外，大盤融資餘額已達1,980億元，若出現兩日的重挫，恐將引發融資斷頭賣壓出籠，籌碼面亦須留意，避免陷入追價風險。

新冠本土疫情有擴散疑慮，引發投資人恐慌，除調節個股外，亦追買防疫相關族群，帶動20日的罩股恆大、康那香雙雙亮燈漲停。不過，防疫產品供需已達平衡，產業面成長性趨緩，加上三月台灣可以取得新冠疫苗，疫情可望得到控制。股價本波上漲僅是受短線消息面激勵，疫情對股市的影響平常心看待即可，回歸到產業本質，方能取得長期穩定報酬。

個股方面，本周納入投資組合的日揚，台積電提高資本支出，預期將帶動其營收、獲利成長，股價回測月線不破，多頭趨勢不變。

車用電子則是未來市場主流方向，台積電法說會即預告今年車市將復甦，車用電子需求可望谷底反彈，相關電子零組件亦有爆發性成長契機。此外，自駕車技術亦為未來主軸，電動車大廠特斯拉更預計於今年底前達成完全無人駕駛技術，台廠與特斯拉合作密切，一旦特斯拉率先發表無人駕駛電動車，台灣相關供應鏈將啟動投資熱潮，為繼蘋果之後，下一個令台股振奮的大好機會。

(工商 )