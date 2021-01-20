逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:002021/01/20 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數20日維持在15,320～16,041點區間震盪，櫃買指數微幅破月線184點，騰落指標下滑加上短線出現3日不創新高的止漲訊號，盤面結構轉空，後續能否止跌將是關鍵。盤面上天鈺、驊訊、敦泰等漲多股出現獲利賣壓，20日甚至遭打入跌停板，僅由台積電獨自撐盤，領先突破15日高點的族群將成為未來新主流，後續可望個股表現。 此外，本周納入投資組合的商丞，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚 (工商 ) #台積電 #商丞 #驊訊 #天鈺 #敦泰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:002021/01/20 財經 今日股市備忘錄 04:102021/01/20 證券．權證 《熱門族群》晶圓雙雄好猛！台積電天價650元 聯電續闖18年高 10:172021/01/20 財經 投顧業喊高台股目標指數 兆豐看萬七 04:102021/01/20 證券．權證 《台北股市》台積電獨霸萬六 挖掘下個投資機會 12:332021/01/20 財經 台積電早盤再創天價 台股站上15,900點關卡 09:332021/01/20 財經 四強發威 半導體指數攀峰 04:102021/01/20 證券．權證 操盤心法－台積電業績成長火熱 新科技新配備成主流 04:102021/01/20 證券．權證 《盤後解析》台積「疫」枝獨秀 台股苦守15800 14:492021/01/20 財經 打造護國神山群 經長看好5G、電動車 04:102021/01/20 財經要聞 《熱門族群》半導體巨擘拚先進製程 EUV供應鏈今年續看旺 15:402021/01/20 財經 財經熱門新聞 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 稀土戰再起？ 陸祭新管制 全球老大哥竟找澳救命 - 財經 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 馬雲出現了 神隱近3個月後視訊露面 暗示遠離商界 - 財經 陸鐵礦石自給率將提高至45％ 怕肥單大縮水 澳巨頭急了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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