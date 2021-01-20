啟發投顧分析師楊基政表示，加權指數20日維持在15,320～16,041點區間震盪，櫃買指數微幅破月線184點，騰落指標下滑加上短線出現3日不創新高的止漲訊號，盤面結構轉空，後續能否止跌將是關鍵。盤面上天鈺、驊訊、敦泰等漲多股出現獲利賣壓，20日甚至遭打入跌停板，僅由台積電獨自撐盤，領先突破15日高點的族群將成為未來新主流，後續可望個股表現。

此外，本周納入投資組合的商丞，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。

(工商 )