總統兼民進黨主席蔡英文，今日在中常會中聽取中華經濟研究院第一所所長劉孟俊，「2020年中共中央經濟工作會議內涵之研析」專案報告。蔡英文會後裁示，台商是帶動出口的重要指標，兩岸經濟關係進入變動期，希望台灣能在變動其中得到最大的效益，但是風險可以降到最低，這就是兩岸政策上重要的原則。

中共中央經濟工作會議於2020年12月16日至18日在北京舉行。中共中央總書記習近平等政治局常委出席這項會議。習近平在會中總結2020年經濟工作，並部署2021年經濟工作。

會中以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹共產黨的十九大精神，並要求執行「六穩」、「六保」任務，確保「十四五規劃」良好開局，在2021年以優異成績慶祝建黨100周年。

蔡英文罕見地在中常會中，聽取中國大陸經濟相關報告，這次特別請劉孟俊分析2020年中共中央經濟工作會議內涵。

蔡英文表示，中國經濟是一個需要持續關注的議題，主要是台灣不僅在地理上很接近，投資跟貿易的關係也有相當程度的連動，所以中國經濟的成長跟發展的目的都是台灣要持續觀察的。

她認為，中國以出口為導向，帶動經濟發展可能到了一定的階段，也難怪開始提高內需的成長，畢竟他是一個大陸型的經濟體，這麼大的經濟體，不可能持續都是用出口來帶動成長。所以中國發展國內的需求與市場，確實也是一個將來必走的路。

蔡英文強調，中國不是完全的自由市場的國家，最近突然出現反壟斷法，這通常都是在高度資本化的市場裡面才會出現的事情，所以值得觀察，這是政治還是經濟導向的事情？確實是值得台灣去觀察的。

她表示，如果從學術研究角度來看，是一個很有趣的經濟體，因為世界上從沒有出現過這麼大一個經濟體，有這樣一個發展的路徑，國土裡面有這麼多的多樣性，在這樣的情況底下，怎麼樣面對未來的經濟發展，跟對外經貿、政治關係的相互連結，對學者來講，是一個很好的研究。但是對於台灣在地理上這麼近的國家，貿易、投資關係也有相當淵源的情況下，台灣尤其要去重視。

蔡英文強調，長期以來，台灣的關注度主要都還是在台商，因為台商還是在過去幾年是帶動出口成長的重要指標，到現在為止還是。但在民進黨執政之後，台灣經濟發展策略也確實開始修正，兩岸關係在經濟的關係上也開始發生改變。

蔡英文觀察，現在是一個變動期，在這個變動期當中，讓台灣的經濟能夠得到最大的效益，但是風險可以降到最低，這就是台灣政策上重要的原則。

但是，兩岸的經濟、貿易、投資都不是只是純經濟的考量，還有國家安全的考量，帶給台灣相當重要的意義。蔡英文指出，國內願意從事中國大陸經濟研究的，她都非常敬佩，因為那麼大的經濟體，要研究很透，尤其是某種程度，很多的資訊不透明的情況下，要研究得很透，確實是要一番功夫。

蔡英文重申，對於台灣將來的發展策略，包括「六大核心戰略產業」，預計在台灣打造「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能」，這是在未來非常重要的四個主軸。台灣也在新的情勢底下持續超前部署經濟戰略，重點在於讓台灣能夠繼續扮演全球經濟的關鍵角色，同時也會成為創新國度、包容社會、永續環境的重要典範。

(工商 )