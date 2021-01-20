影射屏東縣長潘孟安不倫 國民黨須登報道歉定讞 17:072021/01/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 潘孟安。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2014年縣長競選期間，國民黨屏東縣黨部主委張雅屏散發文宣指潘孟安涉不倫，潘提告求償；一審判國民黨及張雅屏須連帶賠償，在中國時報等四大報地方版，連續刊登5天道歉啟事，二審改判2天，上訴後，最高法院駁回確定。 刑事部分，張雅屏因製作文宣影射民進黨縣長候選人潘孟安，與已婚的女議員及其他女性不正常交往，張被依違反公職人員選舉罷免之散布謠言罪，判處期徒刑2年10月，褫奪公權5年定讞，他在2017年已入監服刑。 阿邦師集團盜用LV鑑定書籍內容 判賠908萬元並登報道歉 獨家》國民黨中央委員反彈募款責任額 明提案決戰中常會 (中時 ) #國民黨 #不倫 #定讞 #張雅屏 #影射 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨喊下架失格民代 王坦然以對 04:102021/01/16 焦點要聞 中火新增機組 藍營怒轟：別用台中人的肺來發電 11:322021/01/15 政治 池上一郎博士文庫創辦人劉耀祖 長年促進台日友好獲頒旭日勳章 23:192021/01/16 寶島 屏東縣政府推春遊屏東宿省千元活動 18:302021/01/18 寶島 屏縣跨海援助防疫物資 日人連線感謝 17:412021/01/19 寶島 罷王效應發酵 綠喊留下好議員 04:102021/01/18 政治要聞 8萬4582位憤怒的中壢選民投同意票 衝破門檻！下架王浩宇 罷免案通過 04:102021/01/17 焦點要聞 深入村里角落 屏東小黃公車新增東港潮州線 16:552021/01/19 寶島 游為爆料AIT關切道歉 藍促講清楚 04:102021/01/17 政治要聞 太陽花妨礙公務遲不定讞 藍委：讓人有袒護特定人之感 15:412021/01/18 政治 屏東潮州東港小黃公車啟動 擴大服務範圍 16:122021/01/19 生活 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 彭文正告蔡英文博士論文不存在大逆轉 審理有瑕疵發回重審 - 社會 小一男童向監視器喊「媽我考97分」 21秒催淚片曝光讓人痛心 - 社會 再婚被婆婆嗆二手貨 新娘微笑說一句話婆婆秒閉嘴 - 社會 AV女優親揭「下海2原因」 達人自嘆：無知限制了想像 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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