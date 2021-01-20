2014年縣長競選期間，國民黨屏東縣黨部主委張雅屏散發文宣指潘孟安涉不倫，潘提告求償；一審判國民黨及張雅屏須連帶賠償，在中國時報等四大報地方版，連續刊登5天道歉啟事，二審改判2天，上訴後，最高法院駁回確定。

刑事部分，張雅屏因製作文宣影射民進黨縣長候選人潘孟安，與已婚的女議員及其他女性不正常交往，張被依違反公職人員選舉罷免之散布謠言罪，判處期徒刑2年10月，褫奪公權5年定讞，他在2017年已入監服刑。

(中時 )