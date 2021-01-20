新冠肺炎疫情又起，加上農曆春節將至，防疫措施緊縮，大型活動紛紛停辦，連辦10年的台南鹽水月津港燈節宣布暫時取消，目前布展已達5成。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

新冠肺炎疫情又起，加上農曆春節將至，各地舉行的大型活動恐有群聚疑慮，內政部也發文籲請宗教、宮廟延後或取消遶境或新年活動，其中台南鹽水就有月津港燈節、元宵蜂炮等重要活動及民俗，往年都吸引許多觀光客前來，因為無法出國遊玩，不少旅行社還以此設計遊程，現在活動突然喊停，不僅民眾錯愕，旅遊業也頭疼，光是某間旅行社就面臨近300名預約客取消或轉單的問題，叫苦連天，觀光恐再受衝擊。

連辦10年，已經建立起燈節品牌的月津港燈節，去年再創下紀錄，串聯起農曆新年及元宵鹽水蜂炮，1個月的展期共吸引92萬人次參觀，平均1天就有約3萬人湧入鹽水小鎮，連停車都一位難求，非常熱鬧，而當時新冠疫情才剛開始延燒，並未造成影響，但今年疫情再起，果然受到重創。

今年月津港燈節展區及規模都是歷年最大，以以「魔幻拾光」為策展主題，有藝術燈區、徵件燈區、巷弄燈區及車站祕境燈區等4大展區，超過50件藝術作品，還有呼應鹽水過往舟楫往來的水上船屋等，布展已達5成，據了解，已經完成的區塊將維持原樣，布展中的先停工，南市府文化局再與策展單位討論後續事宜，除了金錢損失外，設計人的心血恐怕白費。

而南市府昨日對外宣布鹽水蜂炮取消，在地方上也引發討論，不少在地居民認為，南市府主導的燈會、配合蜂炮的部分活動當然可以停，但元宵蜂炮是在地傳統民俗，歷年主辦單位是鹽水武廟，活動規模、範圍調整都能再討論，市府應該與地方溝通後再做決定，而不是逕行停辦，令人傻眼。

南市府今天也改口，兩項活動是暫時取消，接下來近1個月的時間內將採滾動式檢討，如果疫情趨緩，就考慮恢復辦理。

(中時 )