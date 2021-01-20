桃園市議員王浩宇被罷免成功後國民黨更希望乘勝追擊發動罷免萊豬立委，而台灣基進立委陳柏惟被列為主要目標之一。資深媒體人黃暐瀚分析，若陳柏惟面臨罷免，他的處境恐怕會比將在2月進行罷免投票黃捷更危險，因為他不僅要面對顏家在地方上的勢力，還要考慮年輕人會不會返鄉投票。

黃暐瀚今(20日)在網路政論節目《鄉民大會》中表示，雖然陳柏惟的罷免行動還沒開始，但他會比黃捷更危險。他指出，陳柏惟所在的選區有地方勢力，當時他能勝選，是因為大環境對國民黨不利，香港反送中運動之後年輕人都不喜歡國民黨，覺得國民黨和中共同路人綁在一起，所以有很多年輕人返鄉投票。

黃暐瀚指出，2018年之後，很多規定改變了，公投不能綁大選，罷免案也是單獨選舉，所以並不會有大量年輕人返鄉投票，會出門投票的主要會是在地人，而這些人年紀偏大，但他們會不是是當初投給黃捷或陳柏惟的人？同時，當初跑回鳳山投票罷韓的年輕人會不會回去投票支持黃捷？這是一個考驗點。

接著，黃暐瀚分析，「台中有顏家，顏清標、顏寬恒不是吃素的」，且他們有這個力量，動員出8、9萬人出來投票。

對於罷免投票的門檻是否太低？黃暐瀚指出，其實民進黨還在猶豫，沒有敢正式把選罷法門檻提高，是陳柏惟覺得制度不合理，認為應該要修法。黃暐瀚直言，這個東西是藍綠共業，今天已經決定遊戲規則，韓國瑜、王浩宇被罷免之後，才來說要修法提高門檻，反而會被看破手腳，「這樣會被別人吐口水，選民反而會集中起來」。

(中時新聞網)