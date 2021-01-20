警方說明(影片源自Youtube)

台鐵台北車站今（20）日，下午大約3點，傳出攻擊事件，一名搭稱普悠瑪列車（273車次，花蓮開往彰化）的乘客下車後，不明原因追打站務人員，嚇壞的女站務員在月台上邊跑邊求救「有人要攻擊我」。根據目擊者指出，攻擊站務員的乘客，是一名身穿紅灰色外套的男子，年約45歲左右。台鐵獲報後正在了解狀況。

據悉，經台鐵人員通報，攻擊人的黃姓男子，因為喝醉酒，在月台不斷咆哮不聽勸阻，經警方到場後，發現黃男有自傷、傷人之虞，目前將黃男帶回派出所保護管束。

(中時新聞網)